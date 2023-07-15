Я отвернулся в сторону и думал: «Будь что будет» - Семак

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

- Что касается удара Ренана, вот этот удар паненкой, это всегда большой риск. Что почувствовали, когда увидели, как он бьет?

- Это единственный удар, который я уже не мог смотреть. Я отвернулся в сторону и думал: «Будь что будет». Я уже не мог. Хорошо, что он забил, я уже потом этот удар пересмотрю, когда спокойнее будет.

- У вас сегодня была любопытная новая расстановка в атаке - сдвоенный центр с Кассьеррой и Малкомом. Насколько это сработало, почему вообще пришли к этой идее?

- Это работало неплохо, за исключением финальной трети. Там, к сожалению, ни движения, ни качества, ни свежести не хватало. Особенно в первом тайме было много хороших выходов, где передачами все-таки вскрывали линию обороны соперника, но дальше продолжить развитие атаки у нас сегодня мало получалось. И наши лидеры сегодня в разном состоянии находятся. Поэтому мы через такие матчи будем готовиться к сезону.