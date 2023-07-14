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Нигматуллин: Шансы на трофей Суперкубка России 50 на 50

14 Июля 2023 • 19:43 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.80 2 3.90
Через 19 ч. 58 мин.

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оставил прогноз на Суперкубок России - 2023.

«Сложно даже представить, что из себя представляют обе команды сейчас. «Зенит» не смог выиграть свой же турнир в Санкт-Петербурге. Думаю, что шансы на титул 50 на 50, фаворита тут нет точно», — заявил экс-голкипер в интервью «Чемпионату». По его мнению, оба коллектива находятся не в оптимальной форме. Также Нигматуллин отметил, что ждёт красивого футбола, выразив надежду на незабываемый поединок.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани завтра, 15 июля. Стартовый свисток матча в Казани назначен на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Руслан Нигматуллин Суперкубок России
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