Нигматуллин: Шансы на трофей Суперкубка России 50 на 50

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин оставил прогноз на Суперкубок России - 2023.

«Сложно даже представить, что из себя представляют обе команды сейчас. «Зенит» не смог выиграть свой же турнир в Санкт-Петербурге. Думаю, что шансы на титул 50 на 50, фаворита тут нет точно», — заявил экс-голкипер в интервью «Чемпионату». По его мнению, оба коллектива находятся не в оптимальной форме. Также Нигматуллин отметил, что ждёт красивого футбола, выразив надежду на незабываемый поединок.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в Казани завтра, 15 июля. Стартовый свисток матча в Казани назначен на 17:00 по московскому времени.