Корнеев рассказал, что нужно ЦСКА для конкуренции с «Зенитом»

Бывший футболист столичного ЦСКА Игорь Корнеев рассказал, что необходимо «армейцам» для того, чтобы в новом сезоне навязать «Зениту» полноценную борьбу за чемпионство.

«Если они не усилятся, то будет похожий сезон на прошлый, а то и хуже. В тот футбол, который внес Владимир Федотов, нужна реализация моментов, но пока этого нет. Клубу нужен универсальный форвард», - рассуждает Корнеев для «Матч ТВ».

Напомним, что сейчас в армейском клубе два основных форварда – это россияне Фёдор Чалов и Антон Заболотный. Чалову в прошедшем сезоне удалось забить 24 гола во всех турнирах, Заболотному – четыре.

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