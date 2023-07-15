Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «армейцами» и «Зенитом». Сегодня, 15 июля, экс-футболисту исполняется 38 лет.

- Играют две самые сильные команды РПЛ на данный момент. То, как они подготовились на сборах и определит, кто больше заслуживает победу в Суперкубке. Очень важно, как они поработали за время недолгой паузы. Кстати, очень приятно, что матч пройдет в мой день рождения! Пусть победит сильнейший! – заявил Чепчугов.

В 17:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток матча за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.