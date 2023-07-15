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Чепчугов: «Зенит» и ЦСКА — две самые сильные команды РПЛ на данный момент» эксклюзив

15 Июля 2023 • 15:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.70 2 3.90
Через 0 ч. -9 мин.

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «армейцами» и «Зенитом». Сегодня, 15 июля, экс-футболисту исполняется 38 лет.

- Играют две самые сильные команды РПЛ на данный момент. То, как они подготовились на сборах и определит, кто больше заслуживает победу в Суперкубке. Очень важно, как они поработали за время недолгой паузы. Кстати, очень приятно, что матч пройдет в мой день рождения! Пусть победит сильнейший! – заявил Чепчугов.

В 17:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток матча за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Сергей Чепчугов
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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