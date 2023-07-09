Агент Дивеева: «Серьёзных предпосылок к тому, чтобы Игорь куда-то перешёл нет»

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, высказался о будущем своего клиента.

«Я не Нострадамус, чтобы предугадывать трансферные события, но на сегодня серьёзных предпосылок к тому, чтобы Игорь куда-то перешёл нет», — цитирует Ерёмина «РБ Спорт».

Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Зенита», а также целого ряда итальянских клубов.

Напомним, действующий контракт 23-летнего Дивеева с ЦСКА рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 7,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Дивеев провёл за ЦСКА 27 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.