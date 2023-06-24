Ловрен: «Иногда Дзюба реально сумасшедший»

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», высказался о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе, который сейчас защищает цвета «Локомотива».

Хорватский футболист назвал российского нападающего сумасшедшим, признавшись, что далеко не все истории, связанные с Дзюбой, он может рассказать.

«Есть истории, но я не могу их рассказывать. Не могу рассказывать такое. Это очень смешно. Потому что иногда Артём реально сумасшедший», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В общей сложности в составе петербургской команды защитник провёл 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.