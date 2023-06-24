Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен: «Иногда Дзюба реально сумасшедший»

24 Июня 2023 • 11:53 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Защитник «Лиона» Деян Ловрен, ранее выступавший за «Зенит», высказался о своём бывшем одноклубнике Артёме Дзюбе, который сейчас защищает цвета «Локомотива».

Хорватский футболист назвал российского нападающего сумасшедшим, признавшись, что далеко не все истории, связанные с Дзюбой, он может рассказать.

«Есть истории, но я не могу их рассказывать. Не могу рассказывать такое. Это очень смешно. Потому что иногда Артём реально сумасшедший», — сказал Ловрен в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Ловрен выступал за «Зенит» с 2020 по 2022 год. В общей сложности в составе петербургской команды защитник провёл 63 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Лион Зенит Артём Дзюба Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Июня
12:02 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин перешёл в «Пари НН»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Агент: Чистяков намерен полностью отработать контракт с «Зенитом»
11:56 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Личка готов работать в команде, где есть много личностей» эксклюзив
11:53 · Россия. Премьер-лига
Ловрен: «Иногда Дзюба реально сумасшедший»
11:35 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов: «Рыбусу придётся доказывать, достойная ли он замена Самошникову»
11:17 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Рубина» Иванов: «Пару-тройку точечных усилений и можем быть конкурентоспособными в РПЛ»
10:37 · Россия. Премьер-лига
Дзагоев не приехал на медобследование «Рубина»
10:22 · Россия. Премьер-лига
Европейский клуб хочет купить полузащитника ЦСКА
09:58 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» нацелился на аргентинского нападающего
09:19 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал об интересе к Венделу со стороны бразильских клубов
09:13 · Россия. Премьер-лига
Овчинников - о звезде «Спартака»: «Ему надо садиться в тюрьму»
00:24 · Россия. Премьер-лига
Агент новичка «Урала» Кики оценил президента клуба Иванова
00:14 · Россия. Премьер-лига
Тарханов высказался о подписании «Рубином» Рыбуса
23 Июня
23:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Кожемякина: «Думаю, этим летом он не вернётся в «Торпедо»
23:37 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто бы мог возглавить «Пари НН» в случае ухода Юрана
Все новости
Рекомендуем