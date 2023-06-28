Безуглов рассказал, кто из игроков ЦСКА занимается вне общей группы

Врач столичного ЦСКА Эдуард Безуглов поделился информацией о состоянии футболистов клуба на старте нынешнего сезона.

«Пока два человека занимаются индивидуально – Константин Кучаев и Иван Обляков. Они активно тренируются, в большом объёме, частично в общей группе, скажем так», – заявил работник «армейцев» в интервью изданию Bobsoccer. Врач выразил надежду, что полузащитники вернутся в общую группу в ближайшие дни, отметив, что остальной состав активно готовится к матчу за Суперкубок против «Зенита».

Напомним, что ЦСКА начнёт свою кампанию в Казани, 15 июля, с матча против «сине-бело-голубых» за первый трофей сезона.