Петржела: «Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил возможность возглавить столичный «Спартак».

«Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак», это невозможно! У этого клуба ноль шансов, чтобы я принял их предложение по работе. Ни за какие деньги», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в России для Властимила существует только «Зенит», также вспомнив прямой переход Владимира Быстрова в «Спартак» и его последствия для полузащитника.

Напомним, что Властимил Петржела руководил «сине-бело-голубыми» с 2003 по 2006 год. Под его началом «Зенит» выиграл серебряные медали Премьер-лиги.