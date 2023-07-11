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Петржела: «Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак»

11 Июля 2023 • 15:51 Комментировать (2)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил возможность возглавить столичный «Спартак».

«Я никогда не пошёл бы работать в «Спартак», это невозможно! У этого клуба ноль шансов, чтобы я принял их предложение по работе. Ни за какие деньги», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, в России для Властимила существует только «Зенит», также вспомнив прямой переход Владимира Быстрова в «Спартак» и его последствия для полузащитника.

Напомним, что Властимил Петржела руководил «сине-бело-голубыми» с 2003 по 2006 год. Под его началом «Зенит» выиграл серебряные медали Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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Комментарии (2)
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ингерман
11 Июля 2023 в 16:17
ай проста красаучег! )))
Volond
11 Июля 2023 в 15:52
И слава богу!!!!!!
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