Барриос: «Победа в Суперкубке далась «Зениту» очень тяжёло»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос поделился эмоциями после победы над ЦСКА в матче за Суперкубок России. «Сине-бело-голубые» переиграли «армейцев» лишь в серии послематчевых пенальти (5:4), основное время встречи завершилось нулевой ничьей.

«Победа в Суперкубке далась нам очень тяжело. Мы не хотели доводить дело до серии пенальти, но так получилось. К счастью, мы выиграли Суперкубок», — цитирует Барриоса «Чемпионат».

Помимо этого, колумбиец добавил, что ЦСКА является очень сильным соперником, которого хочется поблагодарить за матч.

29-летний Барриос провел на поле все 90 минут и не отметился голевыми действиями. Следующим соперником «Зенита» станет «Пари НН». Поединок первого тура чемпионата России пройдет 22 июля.