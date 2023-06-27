Джикия: «Хочется, чтобы Бакаев играл, был счастлив и улыбался»

Лидер обороны «Спартака» Георгий Джикия порассуждал о своём бывшем одноклубнике Зелимхане Бакаеве. Напомним, что россиянин прошлым летом перешёл в «Зенит», однако постоянного места в основном составе питерцев у него нет из-за конкуренции.

«Мы с ним на связи. Хочется, чтобы он играл, был счастлив и улыбался. Не знаю, что я могу ему еще передать и сказать, но пусть тренируется и выкладывается, пользуется шансами, которые ещё будут», - рассказал Джикия телеканалу «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бакаев сыграл за «Зенит» в 26 официальных матчах во всех турнирах, однако смог забить всего три гола и отдать два ассиста.

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