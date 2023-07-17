Канчельскис: «Марио Фернандес — популист»

Бывший полузащитник российской сборной Андрей Канчельскис высказался о словах новичка петербургского «Зенита» Марио Фернандеса.

Напомним, что после подписания контракта с «сине-бело-голубыми» экс-защитник ЦСКА рассказал, что поддерживал «Зенит» в матче за Суперкубок России.

«Слова Марио — чистой воды популизм, его разве ЦСКА обидел? Нет! Насколько я знаю, армейцы к нему относились с уважением, везде и всегда помогали. Фернандес — популист», — заявил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» в интервью изданию «РБ Спорт». По мнению эксперта, Марио совершил ужасный поступок.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В футболке «армейцев» 32-летний защитник трижды выиграл золото Российской премьер-лиги.