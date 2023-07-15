Малафеев — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «Семак неоднократно выходил из подобных ситуаций»

Экс-футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на вероятный уход бразильского полузащитника Маркуса Вендела из стана «сине-бело-голубых». Ранее стало известно, что санкт-петербургский клуб не включил хавбека в заявку на новый сезон.

«Вендел, безусловно, один из системообразующих игроков «Зенита», также я бы не забывал об уходе Далера Кузяева. Но Сергей Семак неоднократно грамотно выходил из подобных ситуаций», — цитирует Малафеева «РБ Спорт».

По мнению бывшего голкипера, тренерский штаб «Зенита» сможет решить эту проблему, а футболисты, на которых падет выбор, не подведут команду.

Матч за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА состоится сегодня, 15 июля. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую онлайн-трансляцию на портале LiveResult.

«Зенит» не включил одного бразильца в заявку на сезон



