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Коваленко рассказал об адаптации в «Зените»

10 Июля 2023 • 18:54 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Молодой новичок полузащиты питерского «Зенита» Александр Коваленко рассказал о непростом процессе адаптации в топ-клубе. Напомним, во вчерашнем товарищеском матче в рамках Кубка PARI Премьер против «Фенербахче» (Турция) 19-летний россиянин получил целый тайм игрового времени.

«Было тяжеловато, не достаёт мне пока тонуса. Было много моментов, когда падал, отталкивали, буду добавлять физически. Но появляется наигранность с партнёрами», - делится футболист для «Матч ТВ».

Напомним, что Коваленко перебрался в «Зенит» текущим летом из «Сочи», но сезон-2022/23 он провёл в самарских «Крыльях Советов» под руководством Игоря Осинькина.

Осинькин: «Зенит» — это оценка мастерства Коваленко»

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Зенит Александр Коваленко
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