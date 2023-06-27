Зделар: «Русский язык очень трудный, стараюсь его учить»

Сербский хавбек столичного ЦСКА Саша Зделар высказался о собственных успехах в изучении русского языка.

«Как успехи с русским языком? Стараюсь его учить! Он сложный, я могу что‑то говорить, понимаю многие слова, но пока мне лучше на английском говорить», - цитирует игрока Sport24.

Напомним, что скоро пойдёт второй год Зделара в России. Игроком ЦСКА 28-летний серб стал год назад, перейдя из белградского «Партизана» за 500 тыс. евро.

В минувшем сезоне ему удалось сыграть в 38 официальных матчах за «красно-синих», не отметившись голевыми действиями. Контракт серба с ЦСКА действует ещё два сезона.