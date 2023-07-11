Тошич: «Удивлюсь, если РПЛ выиграет кто-то кроме «Зенита»

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что очень удивится, если чемпионат России в новом сезоне выиграет какой-то другой клуб, кроме питерского «Зенита».

«Надо признать, что «Зенит» - самая сильная команда России. Удивлюсь, если чемпионом станет кто-то ещё. Как болельщик ЦСКА надеюсь, что «армейцы» навяжут борьбу за чемпионство в новом сезоне», - делится Тошич с «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего сезона питерцы стали чемпионами страны в пятый раз подряд. ЦСКА удалось завоевать серебряные медали РПЛ и завоевать Кубок России.