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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич: «Удивлюсь, если РПЛ выиграет кто-то кроме «Зенита»

11 Июля 2023 • 23:09 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший полузащитник столичного ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что очень удивится, если чемпионат России в новом сезоне выиграет какой-то другой клуб, кроме питерского «Зенита».

«Надо признать, что «Зенит» - самая сильная команда России. Удивлюсь, если чемпионом станет кто-то ещё. Как болельщик ЦСКА надеюсь, что «армейцы» навяжут борьбу за чемпионство в новом сезоне», - делится Тошич с «РБ Спорт».

Напомним, что по итогам минувшего сезона питерцы стали чемпионами страны в пятый раз подряд. ЦСКА удалось завоевать серебряные медали РПЛ и завоевать Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Зоран Тошич
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