Нигматуллин: Есть ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах

Бывщий вратарь российской сборной Руслан Нигматуллин высказался о состоянии «Зенита» перед матчем за Суперкубок России.

«ЦСКА потерял летом двух игроков, у питерцев тоже проблемы с этим. У них ушёл Кузяев, не приехал Вендел, проблемы у Клаудиньо. Если честно, уже складывается ощущение, что зенитовские бразильцы сидят на чемоданах», — заявил участник ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату». По его мнению, этот фактор добавит поединку дополнительной интриги.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России в Казани завтра, 15 июля. В нынешнем составе «сине-бело-голубых» выступают восемь представителей Бразилии.