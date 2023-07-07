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Дуглас Сантос: «Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет»

07 Июля 2023 • 13:17 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос признался, что нынешним летом не получал предложений о переходе в другой клуб.

По словам 29-летнего бразильца, сейчас он полностью отдаётся «Зениту» и ни с кем не обсуждает свой возможный уход из петербургского клуба.

«Я всегда буду стараться изо всех сил и делать всё возможное для «Зенита». И, думаю, что Бог сделает для меня то же самое

Интерес со стороны других команд? Всегда ходят слухи об интересе из Англии, из Германии, но ничего конкретного нет», — приводит слова Сантоса Metaratings.

Напомним, Сантос перешёл в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга» за 14 миллионов евро. Сейчас портал Transfermarkt оценивает южноамериканского защитника в 18 миллионов евро.

В минувшем сезоне Сантос провёл за «Зенит» 36 матчей, отметившись в них семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос
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