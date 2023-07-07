Масалитин: «Медина уходит в «Спартак» исключительно за деньгами»

Бывший игрок столичных «армейцев» Валерий Масалитин порассуждал о новостях, что связывают Хесуса Медину с переходом из столичного ЦСКА – в стан столичного «Спартака». И сравнил свой переход почти 30-летней давности в состав «красно-белых».

«Наши переходы с Мединой из ЦСКА в «Спартак» совершенно разные! Лично мне было тяжело уходить из ЦСКА, а Медина ушёл исключительно за деньгами и туда, где больше заплатят», - цитирует Масалитина «Чемпионат».

Ранее в карьере Масалитин сменил ЦСКА на «Спартак» в 1994 году. По словам ветерана ЦСКА, он сделал это из-за того, что его как игрока не видели в тогдашнем составе своего клуба.

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