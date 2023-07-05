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Бышовец: «Тренер — это человек, который служит футболу, как мне говорить в этой связи о Слуцком?»

05 Июля 2023 • 13:26 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об экс-наставнике «Рубина» и ЦСКА Леониде Слуцком, который в настоящий момент находится без клуба и регулярно принимает участие в различных юмористических шоу.

Бышовец раскритиковал Слуцкого за его поведение в публичном поле, отметив, что тренер должен популяризировать здоровый образ жизни и быть примером для подрастающего поколения.

«Тренер — это человек, который служит футболу прежде всего. Ты популяризируешь что? Это — для детей? Это то, что можно показать своему ребёнку, тем, кто приходит в футбольную школу?» — цитирует Бышовца «РБ Спорт».

Напомним, Слуцкий покинул «Рубин» в ноябре прошлого года. Ранее он возглавлял ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», английский «Халл Сити», нидерландский «Витесс», а также работал в национальной сборной России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Анатолий Бышовец
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