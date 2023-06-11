Бабаев высказался о борьбе ЦСКА с «Зенитом» в следующем сезоне

Гендиректор столичного ЦСКА Роман Бабаев высказался о конкуренции с «Зенитом» в следующем сезоне Премьер-лиги. Напомним, что гегемония питерского клуба в РПЛ длится уже пять сезонов, команда Сергея Семака – неизменный чемпион страны.

«Борьба с «Зенитом» - это очень сложная задача. Но мы помним, в 2016 году, когда нам удалось стать чемпионами, «Зенит» также являлся сложным соперником по составу. Точечные усиления нам бы не помешали, но и сейчас это возможно», - заявил Бабаев для «Матч ТВ».

Напомним, сегодня вечером ЦСКА в восьмой раз в истории стал обладателем Кубка России. Не обошлось без удачи – победу «армейцы» Москвы добыли лишь в серии пенальти (6:5).