Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил идею проведения двух товарищеских матчей между «красно-синими» и «Динамо».

- 8 и 9 июля пройдут товарищеские матчи, а 15 числа ЦСКА будет играть в матче за Суперкубок. Как вы оцените такой календарь?

- Мы увидим официальный турнир, который будет состоять из двух товарищеских игр. Тренерский штаб оценит форму игроков основного состава. Думаю, этот мини-турнир будет носить лёгкий оттенок официальности. Результат не имеет большого значения.

- Вы не думаете, что ЦСКА подойдёт не в самой оптимальной форме к игре с «Зенитом»?

- Думаю, основные игроки сыграют по часу, ничего страшного не произойдёт. Ребята планомерно готовятся, это нормальная практика.

- Вас не смущает трансферное затишье в ЦСКА?

- В команде много игроков. На каждую позицию претендуют по два-три футболиста. В нападении есть Чалов и Заболотный, надо решать что-то с Яковлевым и Гайичем. Нет смысла держать на лавке остальных спортсменов.

ЦСКА и «Зенит», напомним, сразятся в матче за Суперкубок России 15 июля, игра пройдёт в Казани.