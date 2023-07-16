Гладилин: «ЦСКА и «Зенит» играли на равных»

За неделю до начала российского чемпионата питерский «Зенит», чемпион страны, сыграл матче за Суперкубок России с ЦСКА - победителем российского Кубка. Питерцы смогли выиграть трофей, но лишь после исполнения серии пенальти. Своим мнением об итогах матча поделился Валерий Гладилин - бывший футболист и тренер московского «Спартака».

- Цена ошибки слишком велика, поэтому никто не шел на риск. А то, что по пенальти выиграл «Зенит» — это совокупность. Немного удачи, исполнительское мастерство, чуть больше хладнокровия, - цитирует слова отечественного специалиста издание Газета.Ru.