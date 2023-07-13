​Сёмин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в предстоящей битве за Суперкубок России.

«Зенит» и ЦСКА разыграют трофей в Казани в ближайшую субботу, 15 июля. Матч стартует в 17:00 по московскому времени.

«В Кубках фаворитов нет. Кто лучше будет подготовлен к этому дню, тот и выиграет. На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» выигрывал Суперкубок России в каждом из трёх последних сезонов, обыгрывая «Локомотив» (2:1 в 2020 году и 3:0 в 2021 году) и «Спартак» (4:0 в 2022 году).