Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сёмин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке

13 Июля 2023 • 18:47 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
1 1.90 X 3.75 2 3.85
15.07 17:00

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в предстоящей битве за Суперкубок России.

«Зенит» и ЦСКА разыграют трофей в Казани в ближайшую субботу, 15 июля. Матч стартует в 17:00 по московскому времени.

«В Кубках фаворитов нет. Кто лучше будет подготовлен к этому дню, тот и выиграет. На старте чемпионата шансы будут 50 на 50», - сказал Сёмин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» выигрывал Суперкубок России в каждом из трёх последних сезонов, обыгрывая «Локомотив» (2:1 в 2020 году и 3:0 в 2021 году) и «Спартак» (4:0 в 2022 году).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
20:04 · Кубок России
Непомнящий высказал ожидания от Суперкубка России
19:32 · Россия. Премьер-лига
Бородюк прокомментировал возможный матч сборной России против команды Медиалиги
19:28 · Россия. Премьер-лига
Бородюк назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство с «Зенитом»
19:22 · Россия. Премьер-лига
Бородюк оценил текущий уровень РПЛ
19:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: Мы ждём, когда «Спартак» договорится с «Тоттенхэмом» по Санчесу
19:02 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв оценил подготовку ЦСКА перед Суперкубком России
18:55 · Россия. Премьер-лига
Новиков оценил возможный дебют Фернандеса за «Зенит» в матче против ЦСКА
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в Суперкубке
18:46 · Россия. Премьер-лига
Деменко оценил подготовку «Зенита» и ЦСКА к Суперкубку России
18:40 · Россия. Премьер-лига
​Пономарёв: ЦСКА обыграет «Зенит» в Суперкубке со счётом 1:0
18:38 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» отказался отпускать Сулейманова в «Газиантеп»
18:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Марио Фернандес — игрок не обороны»
18:24 · Россия. Премьер-лига
Бородюк: «Не понимаю многих российских игроков в «Зените»
18:21 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков — о матче за Суперкубок России: «Надеюсь, что ЦСКА улыбнётся удача в игре с «Зенитом»
18:17 · Россия. Премьер-лига
Агентство Роши отреагировало на интерес к футболисту
Все новости
Рекомендуем