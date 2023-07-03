Зделар назвал Брозовича одиним из лучших игроков мира своего амплуа

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об игроке «Интера» Марсело Брозовиче.

Зделар назвал 30-летнего хорвата одним из лучших оборонительных центральных полузащитников современного футбола. Сербский футболист считает, что Брозович обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры на этой позиции.

«Часто смотрю, как действуют большие команды в целом, каким образом там играют опорные полузащитники. Изучал выступления «Ювентуса» чуть более раннего периода или «Тоттенхэма». Обращал внимание, как двигается мяч, как перемещаются футболисты и так далее», — цитирует Зделара Bobsoccer.

В минувшем сезоне Брозович провёл за «Интер» 40 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Цвета «нерадзурри» хорватский футболист защищает с лета 2016 года, ранее он выступал за загребское «Динамо».