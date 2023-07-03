Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зделар назвал Брозовича одиним из лучших игроков мира своего амплуа

03 Июля 2023 • 15:18 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар поделился мнением об игроке «Интера» Марсело Брозовиче.

Зделар назвал 30-летнего хорвата одним из лучших оборонительных центральных полузащитников современного футбола. Сербский футболист считает, что Брозович обладает всеми необходимыми качествами для успешной игры на этой позиции.

«Часто смотрю, как действуют большие команды в целом, каким образом там играют опорные полузащитники. Изучал выступления «Ювентуса» чуть более раннего периода или «Тоттенхэма». Обращал внимание, как двигается мяч, как перемещаются футболисты и так далее», — цитирует Зделара Bobsoccer.

В минувшем сезоне Брозович провёл за «Интер» 40 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. Цвета «нерадзурри» хорватский  футболист защищает с лета 2016 года, ранее он выступал за загребское «Динамо».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ЦСКА Москва Марсело Брозович Саша Зделар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
16:43 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений
16:36 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили, что восстановление Умярова прошло успешно
16:35 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Соболеву надо работать и работать, чтобы быть похожим на Дзюбу»
16:25 · Россия. Премьер-лига
«Урал» снова арендовал Помазуна у ЦСКА официально
16:16 · Россия. Премьер-лига
Итальянский агент заявил, что ничего не знает о возможных переходах Сперцяна и Хлусевича в клубы Серии А
16:12 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: Было бы здорово, если у Чалова появился конкурент
15:58 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» усилится нападающим из Косово
15:46 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» объявил о продлении трудового соглашения с Шелией официально
15:38 · Россия. Премьер-лига
Чинквини: «Сложно представить, что «Ювентус» станет инвестировать в Малкома»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Зделар назвал Брозовича одиним из лучших игроков мира своего амплуа
15:16 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» постоянно высокая конкуренция — Сутормин
15:06 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» опубликовал видео в поддержу травмированного Тавареша видео
14:58 · Россия. Премьер-лига
Зделар: «Вряд ли кто-то будет спорить, что ЦСКА является одной из лучших команд в России»
14:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Щенникова высказался о будущем футболиста
14:32 · Россия. Премьер-лига
Сутормин: «Думаю, Вендел скоро вернётся в Санкт-Петербург»
Все новости
Рекомендуем