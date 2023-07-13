Валерий Новиков — о матче за Суперкубок России: «Надеюсь, что ЦСКА улыбнётся удача в игре с «Зенитом»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Новиков высказался перед матчем за Суперкубок России, в котором «армейцы» сыграют с «Зенитом».

«Надеюсь, что игра будет очень хорошей по накалу. Не сомневаюсь, что матч будет интересный, боевой. А кто победит, покажет игра. Я надеюсь, что ЦСКА улыбнется удача», — заявил Новиков изданию «Газета.Ру», добавив, что встреча будет тяжелой для обеих команд.

Матч за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА пройдет 15 июля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Стоит отметить, что эта игра станет первой в новом российском футбольном сезоне, а старт РПЛ состоится 21 июля.