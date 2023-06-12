Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов – о Мойзесе: «Он и так наш, чего его сохранять»

12 Июня 2023 • 23:52 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов кратко рассказал о будущем бразильского защитника Мойзеса в своей команде.

«Он наш. Что его сохранять…», - ответил Федотов на вопрос корреспондента «Матч ТВ», после этого обратившись к самому Мойзесу с вопросом «Ты в ЦСКА?».

На вопрос своего наставника игрок «армейцев» ответил утвердительно.

Напомним, что Мойзес усилил ЦСКА прошлым летом, перейдя из бразильского «Интернасьонала» в рамках арендного соглашения до конца прошедшего сезона.

В активе 28-летнего игрока в сезоне 36 матчей за свой клуб как в РПЛ, так и в Кубке России. В них ему удалось единожды отметиться голом и трижды – ассистом.

Агент отреагировал на слова Бабаева о Мойзесе

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Мойзес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
00:38 · Россия. Премьер-лига
Зе Луиш стал свободным агентом
00:30 · Кубок России
Кривцов предположил, из-за чего «Краснодар» проиграл в Суперфинале Кубка России
00:11 · Россия. Первая лига
В «Родине» рассказали, сколько пропустит сломавший руку Крижан
00:02 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилился воспитанником ЦСКА
12 Июня
23:52 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о Мойзесе: «Он и так наш, чего его сохранять»
23:25 · Россия. Премьер-лига
Карпин назвал трёх лучших тренеров сезона-2022/23 РПЛ
23:05 · Россия. Премьер-лига
Ташуев высказался о будущем Конате
22:58 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, когда Комличенко оправится от травмы
22:24 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: Вклад Акинфеева в победы ЦСКА неоценим
22:06 · Кубок России
Акинфеев стал самым возрастным участником финального матча Кубка России
21:45 · Кубок России
Титов: «Масштаб суперфинала был хорош»
21:41 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов назвал Акинфеева великим футболистом
21:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой ответил, поедет ли он на стажировку к Карпину
21:28 · Россия. Премьер-лига
Карпин заявил, что готов взять Мостового на стажировку
21:17 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, было ли ему обидно пропустить три гола от Дзюбы
Все новости
Рекомендуем