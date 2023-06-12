Федотов – о Мойзесе: «Он и так наш, чего его сохранять»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов кратко рассказал о будущем бразильского защитника Мойзеса в своей команде.

«Он наш. Что его сохранять…», - ответил Федотов на вопрос корреспондента «Матч ТВ», после этого обратившись к самому Мойзесу с вопросом «Ты в ЦСКА?».

На вопрос своего наставника игрок «армейцев» ответил утвердительно.

Напомним, что Мойзес усилил ЦСКА прошлым летом, перейдя из бразильского «Интернасьонала» в рамках арендного соглашения до конца прошедшего сезона.

В активе 28-летнего игрока в сезоне 36 матчей за свой клуб как в РПЛ, так и в Кубке России. В них ему удалось единожды отметиться голом и трижды – ассистом.

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