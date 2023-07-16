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​Масалитин: «По игре ни ЦСКА, ни «Зенит» не тянет на лавры» эксклюзив

16 Июля 2023 • 13:12 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил победу «Зенита» в Суперкубке России.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти (5:4) после нулевой ничьей.

- Вы поняли замены Федотова под серию пенальти?

Хотел бы разобрать саму игру. Мухин играл не на своей позиции. В основном он играл в обороне, совершал мало продуктивных действий в атаке. В первом тайме у ЦСКА были моменты. «Зенит» владел мячом, но не создал ни одного момента у ворот ЦСКА.

- То есть для вас в основное время ЦСКА был сильнее?

- У Зайнутдинова был момент, Чалов не использовал свои шансы. В целом замены ЦСКА во втором тайме сыграли на руку команде. Команде немного не хватило, чтобы дожать «Зенит». А серия пенальти - это лотерея. В этом матче у Кержакова было чуть больше мастерства. По игре ни ЦСКА, ни «Зенит» не тянет на лавры.

- «Зениту» тоже не хватает класса?

Не в этом дело. Кузяев уехал, Вендел не приехал, вот Клаудиньо и стал нервничать. В целом сам матч за Суперкубок был средним. Ни одна команда не реализовала свой потенциал. В обороне ЦСКА преуспел, а в созидании просто провалился.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Валерий Масалитин
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