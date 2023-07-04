Адамов считает, что у Кузяева есть все качества, чтобы играть в Европе

Защитник «Зенита» Арсен Адамов оценил перспективы своего бывшего одноклубника Далера Кузяева в Европе.

Напомним, 30-летний Кузяев покинул «Зенит» нынешним летом в связи с истечением срока действия контракта. Ранее сообщалось, что полузащитник может продолжить карьеру в турецком «Бешикташе».

По мнению Адамова, Кузяев обладает всеми необходимыми качествами для успешных выступлений в Европе.

«Далер давно хотел играть в Европе. Мы только будем рады за него, если он попадёт в хорошую команду, потому что Далер и как человек, и как игрок великолепен», — приводит слова Адамова Metaratings.

В минувшем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 35 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач.