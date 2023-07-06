Корнеев: В прошлом сезоне Федотов сделал чудо в ЦСКА

Бывший тренер российской национальной команды Игорь Корнеев высказался о перспективах столичного ЦСКА в предстоящем сезоне.

«Всё будет зависеть от того, усилится ли клуб в это окно. В прошлом сезоне, считаю, тренер сделал чудо. Особой длины скамейки не было, команду штормило в плане реализации, но ЦСКА выглядел ровно», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». По его мнению, «армейцы» обладают самой стабильной схемой и составом, отметив, что ЦСКА всегда создавал чувство надёжности своей игрой в прошедшей кампании.

Напомним, что подопечные Владимира Федотова заняли второе место по итогам недавнего сезона Российской премьер-лиги. Новую кампанию «армейцы» начнут гостевым матчем против «Урала».