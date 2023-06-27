Пименов знает, при каком условии «Зенит» снова станет чемпионом России

Бывший российский форвард Руслан Пименов поразмышлял о том, какие действия конкурентов помогут питерскому «Зениту» снова стать чемпионом России в новом сезоне.

«Без серьезных трансферов пока никто ему не конкурент. Буду надеяться, что кто-то хорошо усилится, но, если нет, питерцы снова будут чемпионами», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Зенит» в минувшем сезоне стал чемпионом России в пятый, юбилейный раз подряд. В составе «сине-бело-голубых» - группа бразильских легионеров, которые являются в чемпионате России одними из лучших на своих позициях. Среди них – Малком Филипе, Маркус Вендел, Клаудиньо и другие.