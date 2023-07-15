Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о Суперкубке, в котором «Зенит» в серии пенальти обыграл «армейцев».

- Как вам серия пенальти? Разочарованы?

- Так бывает. По игре «армейцы» выглядели гораздо интереснее. Моментов они создали больше, и игра у них получалось лучше. Но довели дело до серии одиннадцатиметровых. Этого следовало ожидать, потому что питерцы пока находятся в очень плохом состоянии, и они нацеливались на ничью в основное время. Особенно это было заметно во второй половине второго тайма. Они тянули время, падали, кривлялись, хотели заработать побольше штрафных, полежать на поле, отдохнуть.

- Почему ЦСКА не удалось выиграть в основное время?

- Это кубковая игра, и так часто бывает. Мне кажется, команды боялись, что кто-то ошибется в обороне. Но защита ЦСКА сыграла неплохо. У «Зенита» она выглядела хуже, но повезло.

- Доминирование ЦСКА в матче вас удивило?

- Я отдавал предпочтение «Зениту» до матча, но не ожидал не очень качественной игры со стороны питерских легионеров. В этом, прежде всего, заслуга «армейцев», потому что они очень хорошо и плотно держали соперников, не давали им развернуться. Многие из легионеров даже стали психовать: слишком плотно с ними играли, иногда даже с нарушением правил. А это неприятно для каждого футболиста группы атаки. Так что «армейцы» грамотно сыграли в этом плане. Тем обиднее, что команда проиграла в серии пенальти, не забив два мяча.

- Можно ли сказать, что медленный темп игры больше подошел ЦСКА?

- Да. Но при этом обе команды сыграли от обороны. Боялись пропустить. Ведь если это допустить, то соперник наглухо закроется, и тогда вообще ничего не сделаешь. Поэтому команды старались придержать мяч в середине поля, меньше атаковать. Но все-таки ЦСКА имел больше моментов для взятия ворот. Чалов мог забить, Зайнутдинов неплохо проявил себя. Даже не ожидал от него такой качественной игры. Он был лучшим на поле. Очень грамотно сыграл.

- В составе «Зенита» кто-то понравился? Может Кержаков?

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- Никто не понравился. У ЦСКА ребята сыграли намного интереснее, творчески. Я с интересом смотрел на футбол в исполнении «армейцев». А «Зенит» смотрелся слишком примитивно. Питерцы часто отдавали пас назад, поперек, боялись идти вперед.

- Считаете, ЦСКА наиграл на победу в основное время?

- Однозначно. Ребята молодцы, играли гораздо лучше. Я хотел бы поздравить команду с качественной игрой. Ну не повезло в серии пенальти. Что сделаешь?

- Как оцените готовность команд к сезону?

- Готовность ЦСКА понравилась. «Зенит» пока не готов.

- Казалось, что ЦСКА не заметил отсутствие Медины. Это так?

- Конечно. Все нормально. Пусть Медина уходит, и Карраскаль тоже. У нас есть, кому их заменить. Надеюсь, что ЦСКА даст бой «Зениту» в чемпионате. Не думаю, что «армейцев» сильно расстроит эта неудача. Главное, что была качественная игра. А кубковые матчи – это вопрос везения.

Елена Григорьевская