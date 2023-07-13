Бородюк: «Главная проблема российского футбола заключается в управленцах»

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Александр Бородюк ответил на вопрос о проблемах российского футбола.

«Главная проблема российского футбола заключается в управленцах. Тренеры и футболисты — у нас хорошие. Но должны быть люди, которые смотрят на футбол и понимают, как им управлять», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Специалист считает, что для футбольных менеджеров должны быть введены специальные лицензии, но, прежде всего, приходящие в этот вид спорта люди должны любить футбол в себе, а не себя в футболе.

15 июля в России отроется новый сезон. В этот день «Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок страны. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.