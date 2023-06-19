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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Факела» Божин сравнил «Зенит» с бразильцами и без них

19 Июня 2023 • 13:18 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Защитник «Факела» Сергей Божин поделился мнением о чемпионе страны «Зените».

По мнению футболиста, «Зенит» с бразильским легионерами и без них — это две разные команды. При этом Божин отметил, что и в условиях отсутствия южноамериканских игроков «сине-бело-голубые» продолжают держать уровень.

«Когда игроки по 20-30 миллионов евро уезжают к себе домой, это не проходит бесследно. Если не ошибаюсь, в топ-5 самых дорогих игроков РПЛ все пять — из «Зенита». Но и без бразильцев там оставались легионеры, плюс игроки сборной России», — приводит слова Божина «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» является победителем последних пяти розыгрышей РПЛ. В минувшем сезоне петербуржцы превзошли своего ближайшего преследователя ЦСКА на 12 очков. «Факел» же занял 14-ю строчку в турнирной таблице и сохранил прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Факел Сергей Божин
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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