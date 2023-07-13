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Мельников: «Для меня фаворит – однозначно «Зенит»

13 Июля 2023 • 17:19 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Бывший наставник петербургских «Зенита» и «Динамо» Вячеслав Мельников оценил предстоящий матч «сине-бело-голубых» против ЦСКА в рамках Суперкубка России.

«Для меня фаворит – однозначно «Зенит», как бы он ни провел тренировочные матчи. У «Зенита» - стабильный состав, уровень мастерства его игроков его выше», – заявил специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Тем не менее, по его мнению, сложно определить фаворита поединка, поскольку Сергей Семак вряд ли выводил игроков на пик формы во время предсезонных матчей. Также, по словам Мельникова, уход Хесуса Медины вряд ли повлияет на уровень игры «армейцев».

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок России в Казани в ближайшую субботу, 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Вячеслав Мельников
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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