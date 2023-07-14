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Стрепетов: «Федотов хорошо знает слабые стороны «Зенита» эксклюзив

14 Июля 2023 • 19:53 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
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Через 19 ч. 40 мин.
Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от Суперкубка России, в котором питерцы встретятся с московским ЦСКА.

- Вы можете назвать «Зенит» безоговорочным фаворитом в завтрашней игре?

- Нет, у команд равные шансы на победу. У «Зенита» есть определённые проблемы с составом. Например, отсутствует Родригао, в команде нет Вендела, не так ярок Малком, Клаудиньо травмирован. Наверное, у Семака болит голова из-за выбора одиннадцати лучших на завтрашний матч. Интересно, по какой схеме команда сыграет в обороне. ЦСКА - хорошая рабочая команда с тренером прагматиком. Федотов хорошо знает слабые стороны «Зенита».

- Вы ждёте раскрепощённой игры или боле сдержанной?

- Я жду огня и искры, всё-таки «Зенит» - ЦСКА — это яркая афиша. Семак и Федотов - лучшие тренеры клубов РПЛ на сегодняшний день, на стадионе будет много болельщиков. Я жду жёсткой, но азартной игры.

- Для вас завтра важнее неудовлетворительный результат, но красивая игра?

- Я болельщик «Зенита», но это не совсем корректный вопрос ко мне. Счёт на табло отражает результат, а это и есть самая важная составляющая. Безусловно, лично я жду победы от нашего клуба.

Напомним, что «Зенит» и ЦСКА встретятся в первом официальном матче сезона в Казани завтра, 15 июля. Стартовый свисток назначен на 17:00 по московскому времени.

 
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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Суперкубок России Алексей Стрепетов
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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