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Борис Игнатьев: «В Суперкубке ЦСКА понравился больше, а у «Зенита» обнаружились проблемы в атаке» эксклюзив

16 Июля 2023 • 15:49 Комментировать
Зенит
0:0
ЦСКА Москва
окончен после пенальти

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о том, какие выводы сделал после Суперкубка.

- Какие выводы можно сделать по матчу Суперкубка?

- Игра получилась интересной, напряженной, но еще далеко до желаемой зрелищности. Футболисты еще не набрали тех кондиций, которые бы украсили эту игру. Было много единоборств, и понятно, что обе команды знали, как надо играть. Мне больше понравился ЦСКА. Он выглядел лучше с точки зрения кондиций. Был быстрее. А «Зенит» не так контролировал игру и мяч, как мы привыкли. Многое у него не получалось. А «армейцы» имели больше шансов на победу, но им все равно в атаке нужно усиление, чтобы выйти на более высокий уровень.

- Вам не показалось, что «Зенит» не готов к сезону? Трудно вспомнить, когда команда был так слаба и не создала практически ни одного голевого момента.

- Да пока не готов. Такой вывод напрашивается. Не было интенсивности, быстроты принятия решений и исполнения этих решений.

- Если брать предсезонный турнир Кубка PARI Премьер, и вспомнить матчи против «Црвены Звезды» и «Фенербахче», получается, что уже три игры подряд против более-менее сильных соперников «Зенит» не может победить.

- Это общая картина. Наверное, так и запланировано. Природу ведь обмануть невозможно. Думаю, команда Семака просто идет по своему графику подготовки. Не обязательно быть сейчас на максимальном уровне, но за счет следующих матчей они наберут необходимую форму.

- Какие еще проблемы в игре «Зенита» выявил этот матч?

- Игра в атаке. Нет моментов. Все те недостатки, которые высвечиваются, идут от того, что футболисты не набрали еще необходимые кондиции. Взять Малкома. Он далек от того состояния, которое необходимо, чтобы показывать былую игру. А так в нападении многое не получилось.

- Доминирование ЦСКА в матче вас удивило?

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- Нет. Никак. ЦСКА делает все возможное, чтобы подравняться к «Зениту» по игре. Есть соперники, которые хотят создавать питерцам конкуренцию. Это нормальное явление. Скорее, можно было предполагать, что «Зенит» пока еще не дотягивает до своего уровня.

- ЦСКА не заметил ухода Медины?

- Он не системообразующий футболист. Он просто человек, который умеет играть. Я не увидел каких-то стенаний в стане «армейцев», как если бы ушел, например, Акинфеев. В этом случае было бы по-другому. А потери Медины никто не заметил.

- ЦСКА показал, что на длинной дистанции способен побороться с «Зенитом» за золотые медали?

- Все способны, у кого есть такие возможности, но у «Зенита» их больше.

- Кто еще будет бороться за первое место, как вам кажется?

- «Спартак», «Локомотив», «Ростов». Возможно, «Динамо», с приходом Лички. Но у него больше белых пятен, которые нужно закрыть для того, чтобы втянуться в эту долгосрочную миссию.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Борис Игнатьев
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