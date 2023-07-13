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Корнеев: За 50 миллионов «Зениту» надо отпускать Малкома

13 Июля 2023 • 21:44 Комментировать
Зенит
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ЦСКА Москва
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15.07 17:00

Бывший нападающий «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном трансфере вингера «Зенита» Малкома Филипе в «Аль-Хиляль». Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» запросили у саудовского клуба 50 миллионов евро за 26-летнего бразильца.

«Считаю, что за такие деньги точно надо отпускать Малкома, если аравийская сторона даст подтверждение!» — заявил Корнеев «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что никто не знает, захочет ли Малком ехать в Саудовскую Аравию, но вряд ли когда-то еще он получит такое щедрое предложение.

Контракт Малкома с «Зенитом» рассчитан до 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 30 млн евро.

«Аль-Хиляль» начал переговоры с «Зенитом» по Малкому

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Корнеев Аль-Хиляль Малком Филипе
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