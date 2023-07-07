ЦСКА нацелился на нападающего «Спортинга» Паулинью

ЦСКА проявляет интерес к нападающему «Спортинга» Паулинью. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, за 30-летнего португальца «армейцы» могут заплатить порядка 6-7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Паулинью провёл за «Спортинг» 38 матчей, забил 15 голов и отдал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 6,5 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне ЦСКА завоевал серебряные медали РПЛ, а также стал обладателем Кубка России.

Свой ближайший матч «армейцы» проведут 15 июля, когда в противостоянии за Суперкубок России встретятся с «Зенитом». Начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.