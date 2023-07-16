Балахнин: «Зенит» и ЦСКА не были готовы к матчу

Российский тренер и футбольный эксперт Сергей Балахнин поделился мнением о качестве игры в матче Суперкубка России «Зенит» - ЦСКА.

«Игра была, если мягко говорить, неважная. Команды не были готовы к матчу. Поэтому ничего удивительного не было — на что футболисты были готовы, то они и показали», — приводит слова Балахнина «Газета.Ру».

Напомним, «Зенит» и ЦСКА не смогли выявить победителя в основное время матча, сыграв 0:0. В серии одиннадцатиметровых ударов сильнее оказалась команда Сергея Семака (5:4).

В первом туре чемпионата России «сине-бело-голубые» сыграют в гостях с «Пари НН», а ЦСКА встретится с «Уралом». Оба матча пройдут в субботу, 22 июля.