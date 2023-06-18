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Петржела — о Кержакове: «Очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России»

18 Июня 2023 • 11:08 Комментировать (1)
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 19:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о назначении экс-нападающего «сине-бело-голубых» Александра Кержакова на пост наставника сербского «Спартака».

По мнению чешского специалиста, Кержаков поступил правильно, решив уехать работать в Европу, так как в России вариантов продолжения карьеры у 40-летнего тренера не нашлось.

«В России его долгое время никуда не звали после работы в «Пари НН». Вообще, это очень странно, что востребованный в Европе специалист никому не понадобился в России. Наверное, это к лучшему», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Кержаков возглавлял «Пари НН» и «Кармиотиссу». Кипрский клуб российский специалист покинул в начале апреля нынешнего года, не проработав там и двух месяцев.  

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Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Александр Кержаков Спартак Суботица
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Комментарии (1)
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Папаня
18 Июня 2023 в 11:47
Достаточно совсем немного понаблюдать за российским футболом, чтобы прийти к осознанию некоего принципа: команды играют не для болельщиков, а им назло.
При этом то, чего хотят сами болельщики, достичь абсолютно невозможно, в том числе по причине того, как они сами "играют в свой футбол".
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