Пономарёв — о Суперкубке России: «Буду надеяться на серию пенальти»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался перед матчем Суперкубка России, в котором «армейцы» сойдутся в противостоянии с «Зенитом».

Эксперт признался, что у него тревожные чувства перед игрой, ведь у ЦСКА не было сплоченности в матчах с «Динамо», а у «Зенита» сильная атака.

«Думаю, что обе команды много мячей не забьют. Мне кажется, ничья в основное время ожидается. Ну и буду тогда надеяться на серию пенальти», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

«Зенит» и ЦСКА разыграют между собой Суперкубок России уже завтра, 15 июля. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск. Текстовая трансляция матча будет доступна на портале LiveResult.