Чалов назвал прошедший сезон самым убедительным в карьере

Форвард ЦСКА, новоиспечённый обладатель Кубка России Фёдор Чалов восхищается проведённым сезоном. По его мнению, прошедший футбольный год стал самым убедительным в карьере 25-летнего нападающего и немалую роль в этом сыграла прошлогодняя поездка в Чалова в Швейцарию.

«Самый мой убедительный сезон в карьере? На данный момент, да. После аренды в «Базеле» многое поменялось в голове. Всем футболистам советую ехать в Европу», - признался футболист «Матч ТВ».

Напомним, что у Чалова в минувшем сезоне набралось 24 гола в 41-м официальном матче за ЦСКА как в РПЛ, так и в Кубке России.