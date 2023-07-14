Радимов: ЦСКА выглядел вялым, у «Зенита» больше шансов взять Суперкубок

Российский тренер Владислав Радимов высказался о предстоящем матче за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

«Я думаю, что «Зенит» явный фаворит Суперкубка. Я видел команду на недавнем турнире в Петербурге, она действительно неплохо выглядела. А ЦСКА выглядел совсем вялым в Братском кубке», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в первом тайме игра будет аккуратная, но во второй половине встречи она раскроется.

Матч за Суперкубок России «Зенит» - ЦСКА состоится завтра, 15 июля. Начало поединка запланировано на 17:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.