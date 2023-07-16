Тошич: «ЦСКА навяжет «Зениту» борьбу за чемпионство»

Бывший игрок ЦСКА Зоран Тошич высказался о поражении «армейцев» от «Зенита» (0:0, 4:5 — пен) в матче за Суперкубок России.

По мнению футболиста, ЦСКА необходимо двигаться дальше и не зацикливаться на этой неудаче. Тошич считает, что в предстоящем сезоне «армейцам» по силам навязать «Зениту» борьбу за чемпионский титул.

«Не стоит долго думать о поражении в Суперкубке России. Это всего лишь один матч — может произойти всё, что угодно. У ЦСКА отличная команда, они навяжут «Зениту» борьбу за чемпионство», — приводит слова Тошича «РБ Спорт».

Напомним, новый розыгрыш РПЛ стартует уже на следующей неделе. Свой первый матч ЦСКА проведёт 22 июля против «Урала». Начало — в 13:00 по московскому времени.