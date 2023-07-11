Геркус: Деньги — единственный способ удержать качественных легионеров в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус ответил на вопрос о завышенных зарплатах футболистов в РПЛ.

«Если легионерам резко понизить зарплату, то их всех смоет за борт РПЛ! В высоких зарплатах нет ничего хорошего, но это единственный способ удержать качественных легионеров», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

При этом функционер считает, что российские команды переплачивают не так много, сейчас огромные переплаты происходят только в Саудовской Аравии.

Новый футбольный сезон в России стартует уже 15 июля. В этот день «Зенит» и ЦСКА разыграют Суперкубок страны. Встреча пройдет в Казани.