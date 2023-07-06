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​Марио Фернандес может быть заявлен на матч «Зенита» против ЦСКА

06 Июля 2023 • 15:00 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

В ближайшее время Марио Фернандес должен стать игроком «Зенита». Защитник вернётся в Россию, где ранее он в течение десяти лет выступал за ЦСКА.

По данным «РИА Новости», 32-летний Фернандес подпишет с «Зенитом» контракт на три сезона. В нём будет прописана зарплата в размере двух миллионов евро за сезон.

Отмечается, что Марио Фернандес может войти в заявку «Зенита» на матч за Суперкубок России против ЦСКА. Таким образом, 32-летний футболист будет иметь возможность дебютировать за «Зенит» в игре против бывшей команды.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Казани в субботу, 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
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