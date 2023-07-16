​Мор: «ЦСКА - неудобный соперник для «Зенита»

Бывший игрок московского «Спартака» Эдуард Мор поделился своим мнением об итогах Суперкубка России, в котором ЦСКА проиграл в серии пенальти питерскому «Зениту». Он считает, что именно ЦСКА является наиболее неудобным соперником для «Зенита». Но, по словам Мора, и форма «Зенита» не столь интересна, как в прошлом году.

- «Зенит» не оправдал ожиданий, сказались потери игроков центра поля — Кузяева и Вендела. Именно поэтому «Зенит» не был так хорош, как в прошлом году. Также надо отметить, что ЦСКА — очень неудобная команда для «Зенита», - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что российский чемпионат начинается уже в конце следующей недели.