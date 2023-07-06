Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин: «Не вижу трагедии в переходе Фернандеса в «Зенит»

06 Июля 2023 • 13:22 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
15.07 17:00

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе экс-игрока московского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал сделку по трансферу 32-летнего бразильца.

Алдонин признался, что не видит ничего плохого в вероятном переходе Фернандеса в «Зенит», так как карьера футболиста близится к своему завершению и он имеет полное право рассмотреть выгодное предложение от действующего чемпиона России.

«По большому счёту, Марио сделал достаточно много для «армейцев». Да, для болельщиков это будет обидно, но для клуба это ни тепло, ни холодно. Для Фернандеса страница с ЦСКА закрыта», — цитирует Алдонина Metaratings.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «армейцев» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В текущем году бразилец с российским паспортом выступал за «Интернасьонал», который он покинул в апреле по личным причинам.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Евгений Алдонин Марио Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЦСКА МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Петржела – о Марио Фернандесе: «Поддался деньгам «Зенита»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Агент Вендела отреагировал на информацию о договорённости с «Галатасараем»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Почему Марио Фернандеса обвинили в предательстве ЦСКА
14:29 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Шунин рассказал, в чём Йоканович отличается от Шварца
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Фернандес приедет в Санкт-Петербург
14:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда не перешёл бы в «Зенит»
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» против ЦСКА в Суперкубке
13:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Фернандесу надо заканчивать с футболом, про «Зенит» речи идти не может»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил трансфер Фернандеса в «Зенит»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Не могу понять, зачем Фернандес нужен «Зениту»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Как же честь и совесть?»
13:30 · Россия. Премьер-лига
​Уткин назвал самый смешной момент в истории с переходом Марио Фернандеса в «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес в 2021 году: «Я бы не пошёл в «Зенит» 1
13:25 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Переход Фернандеса в «Зенит» - предательство ЦСКА»
13:22 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: «Не вижу трагедии в переходе Фернандеса в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем