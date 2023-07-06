Алдонин: «Не вижу трагедии в переходе Фернандеса в «Зенит»

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин высказался о возможном переходе экс-игрока московского клуба Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал сделку по трансферу 32-летнего бразильца.

Алдонин признался, что не видит ничего плохого в вероятном переходе Фернандеса в «Зенит», так как карьера футболиста близится к своему завершению и он имеет полное право рассмотреть выгодное предложение от действующего чемпиона России.

«По большому счёту, Марио сделал достаточно много для «армейцев». Да, для болельщиков это будет обидно, но для клуба это ни тепло, ни холодно. Для Фернандеса страница с ЦСКА закрыта», — цитирует Алдонина Metaratings.

Напомним, Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В общей сложности за «армейцев» защитник провёл 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В текущем году бразилец с российским паспортом выступал за «Интернасьонал», который он покинул в апреле по личным причинам.