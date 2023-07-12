Минин оценил решение Кузяева продолжить карьеру в Лиге 1

Российский телекомментатор Станислав Минин высказался по поводу одной из главных новостей среды. Сегодня утром стало известно об официальном переходе россиянина Далера Кузяева в вернувшийся во французскую Лигу 1 «Гавр».

«Этот выбор кажется взвешенным, Кузяева больше не мотивируют достижения и деньги, которые он может получать в России. Для него перейти в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание – нормальный вариант, он готов адаптироваться к новому чемпионату», - цитирует Минина «Матч ТВ».

Напомним, что 30-летний Кузяев стал игроком «Гавра» в качестве свободного агента. На протяжении шести последних лет карьеры он выступал за питерский «Зенит».

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