Агент нападающего ЦСКА Гайча: «Сейчас мы полностью зависим от «Вероны»

Пабло Каро, агент нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, минувший сезон 24-летний аргентинец провёл в «Вероне» на правах аренды. По словам Каро, Гайч имеет возможность остаться в итальянском клубе.

«Пока никаких новостей о будущем Гайча нет. Однако, я надеюсь, что на этой неделе мы сможем продвинуться вперёд. Сейчас мы полностью зависим от «Вероны», — цитирует Каро Sport24.

Действующий контракт Гайча с ЦСКА рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл за «Верону» 16 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.